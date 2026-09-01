Путин: ШОС является одной из самых мощных региональных структур

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является одной из самых мощных региональных организаций. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
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