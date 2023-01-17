Министр обороны Турции Акар: Швеция и Финляндияне не выполняют свои обязательства для вступления в НАТО

Анкара считают, что Швеция и Финляндия не выполняют свои обязательства, которые они взяли перед турецкой стороной для членства в НАТО.
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