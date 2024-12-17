Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Колесник проинформировал о том, что держава должна непрерывно увеличивать мощь собственной армии и всегда быть подготовленной к сражениям ради того, чтобы при необходимости одержать победу в противостоянии против Организации Североатлантического Договора.