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В Крыму назвали важнейший элемент формирования нового мирового порядка

В Крыму назвали важнейший элемент формирования нового мирового порядка

Ключевым пунктом при формировании нового миропорядка и окончания конфликта на Украине является признание Крыма частью России, что будет означать смирение с новой реальностью и фундаментальное признание сложившейся ситуации.

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