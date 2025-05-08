Ключевым пунктом при формировании нового миропорядка и окончания конфликта на Украине является признание Крыма частью России, что будет означать смирение с новой реальностью и фундаментальное признание сложившейся ситуации.
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