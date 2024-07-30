Расписание поездов D3 от «Лихобор» и «Моссельмаша» изменится 1 августа

В четверг, 1 августа изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), расписание изменено в связи с проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания железнодорожной инфраструктуры.
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