Кирби: Глупо отказываться от технологий SpaceX из-за «антисемитских» слов Маска

Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не знает о планах по возможному отказу от технологий SpaceX из-за «антисемитской» риторики предпринимателя Илона Маска.
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