Строительство здания военкомата на Яблочкова планируют завершить в июне этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский осмотрели строящееся здание военного комиссариата города Москвы на улице Яблочкова и посетили расположенный в соседнем здании Единый пункт призыва на срочную военную службу.
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