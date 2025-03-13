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Боснийские сербы попросят Россию защитить их республику

Боснийские сербы попросят Россию защитить их республику

Милорад Додик попросит Россию наложить вето на присутствие EUFOR в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом президент Республики Сербской заявил на пресс-конференции, созванной после того, как федеральная прокуратура БиГ распорядилась о его задержании в среду, 12 марта.

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