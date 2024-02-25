Скарлетт Йоханссон официально дебютирует в качестве режиссера в фильме ” Эл...

Скарлетт Йоханссон официально дебютирует в качестве режиссера в фильме ” Элеонора Великая”По информации от Variety , Йоханссон окончательно выбрала первых четырех актеров , которые присоединятся к ансамблю фильма “Элеонора Великая”, а для главной роли Элеоноры Моргенштейн выбрана номинантка на Оскар Джун Сквибб.
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