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Скарлетт Йоханссон официально дебютирует в качестве режиссера в фильме ” Эл...

Скарлетт Йоханссон официально дебютирует в качестве режиссера в фильме ” Эл...

Скарлетт Йоханссон официально дебютирует в качестве режиссера в фильме ” Элеонора Великая”По информации от Variety , Йоханссон окончательно выбрала первых четырех актеров , которые присоединятся к ансамблю фильма “Элеонора Великая”, а для главной роли Элеоноры Моргенштейн выбрана номинантка на Оскар Джун Сквибб.

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