Ячневая каша с тушёнкой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Ячневая каша, сваренная с тушёнкой, - это вкусное и сытное блюдо, которое прекрасно разнообразит ваше повседневное меню.