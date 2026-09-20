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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барановичи Гомель: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 20 сентября 2026

Во воскресенье, 20 сентября, сыграют Барановичи и Гомель в рамках высшей лиги Беларуси. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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