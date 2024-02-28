Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Каждое из этих мест является уникальным — мэр Более 375 тыс. человек посетили в 2023 году в Москве дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых, как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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