МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

62 подписчика

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Каждое из этих мест является уникальным — мэр Более 375 тыс. человек посетили в 2023 году в Москве дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых, как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх