В «Антиплагиате» предупредили о рисках отмены дипломных работ

Отмена дипломных работ в российских вузах может негативно повлиять на систему высшего образования. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.
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