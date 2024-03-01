Создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс о войне на Украине.Нам надо сворачивать лавочку с этой войной, потому что Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.
Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.
Комментарии
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ВераВерная
Ну не всем ещё мозги переформатировали, какие-то мысли здравые появляются у некоторых.
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8 час.
владимир рябченко
Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство??? Ситуация сформулирована неверно! Это дорвавшиеся до власти в УА и их спонсоры превращают УА в Дикое поле...
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4 час.
лл
лина любимцева
Это не Украина зачищает Украину от украинцев. Это делают западэнськие жЫдо-бандэровцы, при помощи и под руководством международного ЖИДОВЬЯ... Зачищают территорию для жЫдов. Хотят Новую Хазарию возродить в подбрюшье у России. И не давать России спокойно жить.
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3 час.
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