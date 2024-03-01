ВераВерная Ну не всем ещё мозги переформатировали, какие-то мысли здравые появляются у некоторых.

владимир рябченко Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство??? Ситуация сформулирована неверно! Это дорвавшиеся до власти в УА и их спонсоры превращают УА в Дикое поле...