Семь российских гимнастов заявлены на этап Кубка мира в Дохе

Семь российских гимнастов включены в заявку на этап Кубка мира в Дохе (Катар). В список включены Ангелина Мельникова, Алена Глотова, Злата Осокина, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика и Григорий Климентьев.