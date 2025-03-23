Семь российских гимнастов заявлены на этап Кубка мира в Дохе

Семь российских гимнастов включены в заявку на этап Кубка мира в Дохе (Катар). В список включены Ангелина Мельникова, Алена Глотова, Злата Осокина, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика и Григорий Климентьев.
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