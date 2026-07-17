Импортозамещение или гибридные ИТ-решения: что действительно выгодно малому и среднему бизнесу в 2026 году

Можно ли бесшовно совместить западное и отечественное ПО внутри одной компании? Вместе с Анатолием Волковым, экспертом в области ИТ и информационной безопасности, основателем компании Soltecs, разбираемся, какая схема действительно работает для малого и среднего бизнеса в 2026 году.