Импортозамещение или гибридные ИТ-решения: что действительно выгодно малому и среднему бизнесу в 2026 году

Можно ли бесшовно совместить западное и отечественное ПО внутри одной компании? Вместе с Анатолием Волковым, экспертом в области ИТ и информационной безопасности, основателем компании Soltecs, разбираемся, какая схема действительно работает для малого и среднего бизнеса в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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