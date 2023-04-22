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«Язык любви»: Понимание мироощущения партнера к окружающим вещам имеет критическое влияние на отношения

«Язык любви»: Понимание мироощущения партнера к окружающим вещам имеет критическое влияние на отношения

Понимание «языка любви» вашего партнера является чуть ли не главным аспектом отношений. Осознание личных потребностей и доведение их до сведения половины может помочь скорректировать свои естественные склонности, чтобы укрепить любовную связь.

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