Военное обозрение

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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина эвакуирует учреждения и предприятия из Часова Яра

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина эвакуирует учреждения и предприятия из Часова Яра

Киевские власти проводят эвакуацию государственных учреждений и промышленных предприятий из расположенного к западу от Артемовска (Бахмута) оккупированного Украиной населенного пункта Часов Яр.

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