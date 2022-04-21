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Мбаппе забил в 5-м матче подряд. У него 9 голов на этом отрезке за «ПСЖ» и сборную

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в матче Лиги 1 с «Анжером» (3:0). 23-летний игрок продлил голевую серию до 5 игр, в которых он забил за клуб и сборную Франции 9 мячей.

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