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«Когда продолжаешь идти вперед, становится только лучше»: Дженнифер Лопес призналась, о чем жалеет после расставания с Беном Аффлеком

«Когда продолжаешь идти вперед, становится только лучше»: Дженнифер Лопес призналась, о чем жалеет после расставания с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес встретила свое 57-летие откровенным признанием: в соцсетях она опубликовала короткое видео с трогательной подписью «Когда продолжаешь идти вперед, становится только лучше».

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