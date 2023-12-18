Повторный опыт

Бригады морской пехоты российского флота будут переформированы в дивизии. Такой шаг российское военное ведомство предприняло на основании опыта специальной военной операции, чтобы увеличить боевые возможности «черных беретов», в первую очередь при проведении сухопутных операций.
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