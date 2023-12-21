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Худшие пары по знаку зодиака

10 место Очень сложно понять друг друга мужчине Водолею и женщине Козерогу. У этой пары есть шанс на будущее только в том случае, если они постоянно будут работать над отношениями и думать в первую очередь о любимом человеке.

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