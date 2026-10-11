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Российский дизель испытает на прочность громко провозглашенное санкционное единство Запада

Российский дизель испытает на прочность громко провозглашенное санкционное единство Запада

Договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизеля в США выходит далеко за рамки торговли топливом.

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