Трусова и Игнатов раскрыли пол будущего ребенка

Макар Игнатов и Александра Трусова узнали пол будущего ребенка. Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов готовятся к самому волнующему событию в своей жизни – скоро они впервые станут родителями! Сегодняшний день стал для пары особенным, ведь они узнали пол своего будущего малыша, устроив феерическую гендер-пати в одном из ресторанов на легендарном Новом Арбате.