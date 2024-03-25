Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

ИГОРЬ  ЛИСИН 26 августа 2008 года стал поистине историческим днём для нашей страны. Тогда решением президента Дмитрия Медведева Россия признала суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, дав звонкую пощечину коллективному Западу, который буквально за несколько месяцев до того признал "независимость" сепаратистского образования Косово.

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Комментарии
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Егор П
читал как то журнальчик выпуска 70-ых годов, там был осказано что, при таком темпе развития космонавтики в 2000-2020 будут высаживаться люди на Марсе. Где это теперь(
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11 час.
SY
Svetlana Yamashkina
&quot;Очамира&quot;? правильно написать название города для &quot;писунов&quot;, видимо, сверхзадача класса &quot;миссия невыполнима&quot;.
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10 час.
W
Walery
Абхазия.., город Очамчира - теперь база ВМФ? Разве от ЧВМФ еще что осталось..? Реально в Адмиралтействе сидит агентура... очевидно.
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26 мин.

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