Путин, Мишустин и Володин пожелали шахтерам здоровья и благополучия

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили российских шахтеров с профессиональным праздником, отметив их мужественный труд и вклад в укрепление индустриальной мощи страны.
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили российских шахтеров с профессиональным праздником, отметив их мужественный труд и вклад в укрепление индустриальной мощи страны.
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