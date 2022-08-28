Эксперт

354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Владыка
    А что их жалеть? Они что, извлекут ум из этих дел какой то ум? Просто они уже не умеют думать самостоятельно, за них ...Жаждущая американ...
  • Ирина Черепанова
    Ну мне их не жаль.Жаждущая американ...
  • Александр
    Мошенники и так представляются сотрудниками МВД. И ГД с ЦБ туда же?В ЦБ пояснили, ка...

Путин, Мишустин и Володин пожелали шахтерам здоровья и благополучия

Путин, Мишустин и Володин пожелали шахтерам здоровья и благополучия

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили российских шахтеров с профессиональным праздником, отметив их мужественный труд и вклад в укрепление индустриальной мощи страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх