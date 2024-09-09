Куриное мясо больше не жарим: показываем новый трюк с овощечисткой

Овощечистка на редкость универсальный кухонный инструмент, который многие недооценивают. С ее помощью можно легко превратить в гениальное блюдо и обычную куриную грудку, притом ее даже не придется размораживать.
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