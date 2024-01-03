Сенатор Сандерс призвал конгресс прекратить «аморальное» финансирование Израиля

Сенатор Соединенных Штатов Америки Берни Сандерс обратился к конгрессу с призывом о прекращении военного финансирования Израиля, поскольку, как он отметил, денежные средства будут направлены на оказание поддержки «крайне непропорциональной» и «аморальной войны» еврейского государства на территории сектора Газа.
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