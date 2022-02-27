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Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за госизмену

Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за госизмену

Генеральная прокуратура в связи с проводимой военной операцией в поддержку Донбасса предупредила россиян об уголовной ответственности за финансовую или иную помощь другому государству или иностранной организации, которая вредит безопасности России.

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