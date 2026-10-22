Бывший замначальника подмосковного главка МВД Сергей Мальков, обвиняемый в хищении топлива, нарушил домашний арест, посещая ресторан Christian в Москве с 23 сентября по 21 октября.
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