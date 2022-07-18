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Тренин, Ванечек, Манджипани, Братт, Капанен, Ямомото и еще 18 игроков НХЛ подали в арбитраж

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подал в арбитраж. Помимо россиянина не смогли договориться со своими клубами по зарплате еще 23 ограниченно свободных агента.

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