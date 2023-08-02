Зверинец ЦИПСО России несравненно тяжелее, чем Украине, в информационной войне. Противник закрутил гайки с самого начала спецоперации, и сейчас даже за видео ударов российских ракет там можно схлопотать реальный срок.
Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»
Комментарии
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Зоя
да уж..Ципсошники за версту воняют,лично я ржу...
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1 д.
Николай Герасименко
Жаль, что в статье не перечислены поимённо, маскирующиеся под наших ципсошные каналы. Нашим многим доверчивым читателям было бы полезно знать, кому они подхрюкивают в своих гневных комментах. Кроме ЦИПСО, у нас активно работают и внутренние власовские блогеры и каналы. И не понятно почему они так безнаказанно и свободно ведут в лентах новостей свою подрывную деятельность.
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22 час.
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