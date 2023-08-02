Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»

Николай Герасименко

Жаль, что в статье не перечислены поимённо, маскирующиеся под наших ципсошные каналы. Нашим многим доверчивым читателям было бы полезно знать, кому они подхрюкивают в своих гневных комментах. Кроме ЦИПСО, у нас активно работают и внутренние власовские блогеры и каналы. И не понятно почему они так безнаказанно и свободно ведут в лентах новостей свою подрывную деятельность.