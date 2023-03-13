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Великобритания увеличит военный бюджет на £5 млрд

Великобритания выделит дополнительные £5 млрд на оборонные расходы в ближайшие два года. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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