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Суд признал право крымчан на компенсации за водную блокаду полуострова

Суд признал право крымчан на компенсации за водную блокаду полуострова

Право жителей Крыма на компенсацию морального ущерба, который был причинен из-за устроенной Украиной водной блокады полуострова, подтверждено Верховным судом республики, сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

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