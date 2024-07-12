Суд признал право крымчан на компенсации за водную блокаду полуострова

Право жителей Крыма на компенсацию морального ущерба, который был причинен из-за устроенной Украиной водной блокады полуострова, подтверждено Верховным судом республики, сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.
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