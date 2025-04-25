Состояние экс-президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции

REUTERS Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после очередной абдоминальной операции, он остается в отделении интенсивной терапии, сообщили 24 апреля его врачи больницы DF Star.
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