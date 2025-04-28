"Привыкли к халяве": мигрантов из Средней Азии начали успешно заменять

Виктор Борисов

А почему они не могут прокормить свою семью в своей республике? Как так получилось? Что в хорошей масульманской местности,(стране,республике,районе)стало плохо жить? Нет работы,условий возможностей?А? Да потому что после перестройки началось планомерное уничтожение в этой местности Русского населения.Всеми правдами и не правдами.Террором ,махинациями, подлогом,воровством грабёжом.Насилие над женщинами.Убийством мужчин. После того как большинство Русских уехало спасаясь или было убито.,в этой республике или стране начался передел собственности оставшийся в этой стране.Начали все делить - кроить. Разваливать и разрушать по указке из США,а где и сами доперли .Разворовывать ,переделывать.Ломать не строить.Короче все наукоёмкое похерели полностью.Заводов нет,промышленности,производств нет.Все суки просрали. И теперь когда у этих дебилов нациков мусликов нечего не срастается они суки все в Россию ломятся.Типа работы нет,мы же братья.Пустите нас.Вы нам должны.А где вы уроды раньше были.?Почему сейчас о России вспомнили,жрать сукам вахабитам -салафитам стало нечего? Когда из Туркменистана,Таджикистана,Киргизии,Узбекистана,Айзербаджана всех Русских выгнали? А в Чечне на кавказе не тоже самое было? Правильно .А русские строят ,они учёные и инженеры ,химики технологи .Русские по пять раз в сутки не аллахбарят,по ночам не воют на луну своими намазами.Насвая не закидывают,анаша и другая дурь у ваххабитов не запрещена,это в коране не указано,значит можно долбится .А в это самое время РУССКИЕ УЧАТЬСЯ РАБОТАЮТ И УЛУЧШАЮТ ТОТ МИР В КОТОРОМ ЖИВУТ!!! А приезжие по пизде пустили свои универы и производства .Они просто не нужны.Понастроили у себя медресе и мечети зомбировочные. Места информационной войны против всех неверных.А теперь ,опачки жрать нечего,работы нет.Алахбарить и работать ,это взаимоисключающие направления,векторы в разные стороны. Ну и нахрен вы зомбики вахабиты где нужны?Чтоб такой же гадюшник сделали как и у себя откуда вы съебались? Чтоб также все в России развалить? --