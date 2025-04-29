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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров без очков в 4-м матче серии с «Флоридой»: 1 бросок в створ, 2 промаха, 2 потери и «минус 1» за 25:32 при 4:59 в большинстве

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:4, 1-3).

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