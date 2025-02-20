Утиные голени на косточке в мешочках

Скоро праздник 23 февраля - день ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Спросила мужа, что приготовить к празднику? В ответе - не сомневалась, конечно блюдо с уткой! У меня не было голеней, но была утиная грудка и косточки от куриных голеней в морозилке - сотворим "утиные голени"! .