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Группа «Черкизово» начала выпуск халяльных колбас под брендом «Дастархан»

Группа «Черкизово» начала выпуск халяльных колбас под брендом «Дастархан»

Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мясной продукции, вывела на рынок новый бренд халяльных колбасных изделий «Дастархан».

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