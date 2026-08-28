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Крупную партию сыра из Казахстана развернули на границе Алтайского края

Крупную партию сыра из Казахстана развернули на границе Алтайского края

Груз с нежирным сыром, предназначенным для плавления, проверили специалисты ведомства в пункте пропуска "Третьяковский" Крупную партию сыра весом 20 тонн развернули на границе при попытке ввоза в Алтайский край из Казахстана.

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