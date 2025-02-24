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Царьград

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Возгорание в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге успешно потушено

Возгорание в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге успешно потушено

В одном из корпусов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге произошло возгорание. Министерство обороны сообщило, что огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.

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