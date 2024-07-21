Андрей Григорьев-Апполонов рассказал об отношениях с Кириллом Андреевым

Певец Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что они совершенно разные люди. Артист откровенно признался, что в конце 90-х годов он и другие участники группы «Иванушки International» были неразлей вода и часто проводили время весело, отрываясь на концертах и зажигая после них.
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