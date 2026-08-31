Рэпер Мот раскритиковал шоу мировых звезд. Его слова передает Telegram-канал «Звездач». По мнению Мота, концерты мировых звезд менее качественно исполнены, чем выступления российских артистов.
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