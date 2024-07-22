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Лечащий врач Байдена заявил, что президент почти поправился

Лечащий врач Байдена заявил, что президент почти поправился

Президент США Джо Байден, который недавно заразился коронавирусом, чувствует себя значительно лучше, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о том, что главы Белого дома якобы уже нет в живых.

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