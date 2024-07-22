Лечащий врач Байдена заявил, что президент почти поправился

Президент США Джо Байден, который недавно заразился коронавирусом, чувствует себя значительно лучше, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор на фоне распространяющихся слухов о том, что главы Белого дома якобы уже нет в живых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии