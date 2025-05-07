У Думфриса 7 очков за 2 ассиста с «Барселоной». Перед дедлайном популярность защитника «Интера» выросла на 27%

По сумме двух матчей команда Симоне Индзаги вышла в финал (7:6). Дензел Думфрис сделал 2 ассиста, за матч у него 7 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+2 за игру, + 6 за ассисты, -1 за пропущенные мячи).