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Жители 4 микрорайона Актау жалуются на рекламу наркотиков на каждом углу

Жители 4 микрорайона Актау жалуются на рекламу наркотиков на каждом углу

Они требуют соответствующие службы своевременно закрашивать эти надписи, сообщает inAktau.kz.  "Прошу очистить 4 микрорайон от рекламы наркотиков, на каждом углу уже, закрасьте,  пожалуйста!  Реклама на домах, на заборах, в подъездах, на деревьях даже.

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