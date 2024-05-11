Жители 4 микрорайона Актау жалуются на рекламу наркотиков на каждом углу

Они требуют соответствующие службы своевременно закрашивать эти надписи, сообщает inAktau.kz. "Прошу очистить 4 микрорайон от рекламы наркотиков, на каждом углу уже, закрасьте, пожалуйста! Реклама на домах, на заборах, в подъездах, на деревьях даже.