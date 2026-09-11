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Царьград

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Сергей Жуков рассказал о сложностях с дочерью на премьере мюзикла

Сергей Жуков рассказал о сложностях с дочерью на премьере мюзикла

Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», на премьере мюзикла «Плакса» рассказал о трудностях в общении с 17-летней дочерью Никой.

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