За десять часов на объекты противника в Одессе сбросили 40 ФАБов с УМПК

Только за последние десять часов ВС РФ применили по Одессе и области более 40 планирующих авиабомб и крылатых ракет «Бандероль».
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