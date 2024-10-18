Более 100 тысяч покинувших Донбасс и Крым вернулись обратно, потому что их считали коллаборационистами на Украине.
Люди с «оккупированных территорий» Украине не нужны – Карасев
Комментарии
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Дмитрий Боев
А хрен ли было дёргаться-то туда-сюда. Невозможно было сначала подумать. Видели же, с кем дело-то имели. Или смотрели, да не видели, так заморочены были?
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19 час.
Георгийюра Гончар
Ну в Германии тоже не всё так просто!!
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12 час.
Evgenija Palette
Да какая вам разница? Если вы хотите жить ... Жили, по сути, в России до 90-х... Что изменилось-то?... Но, если вы - враги России, тогда вам лучше убраться... Это понятно...
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9 час.
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