Люди с «оккупированных территорий» Украине не нужны – Карасев

Дмитрий Боев А хрен ли было дёргаться-то туда-сюда. Невозможно было сначала подумать. Видели же, с кем дело-то имели. Или смотрели, да не видели, так заморочены были?

Георгийюра Гончар Ну в Германии тоже не всё так просто!!