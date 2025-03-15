«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов

W

Walery

Первое фото в статье скорее всего постановочное - это идеологическая антиреклама. Если там так хорошо почему таджики едут в Россию? Зачем? Если деньги заработать там есть рядом Афган - он строит огромный канал и работы там на всех хватит. Тем не менее едут в РФ... зачем? За льготами, за пенсиями, за материнскими капиталами? А Россия как добрая Фея все раздает... хохлы ее еще ничему не научили. Ничего... азеры, армяне и казахи скоро вставят ума российским чиновникам.