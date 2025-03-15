БлокнотРУ Блогер-историк Александр Картавых обратил внимание на фотографии из столицы Таджикистана, города Душанбе.
«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов
Комментарии
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W
Walery
Первое фото в статье скорее всего постановочное - это идеологическая антиреклама. Если там так хорошо почему таджики едут в Россию? Зачем? Если деньги заработать там есть рядом Афган - он строит огромный канал и работы там на всех хватит. Тем не менее едут в РФ... зачем? За льготами, за пенсиями, за материнскими капиталами? А Россия как добрая Фея все раздает... хохлы ее еще ничему не научили. Ничего... азеры, армяне и казахи скоро вставят ума российским чиновникам.
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Наша власть всех принимает с распростертыми руками, не думая о будущем нашей страны
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10 час.
igor kim
В Таджикистане национальная элита, а у нас не русская. В этом разница. Поэтому в Россию завозятся с определенными ими целями исламисты-игиловцы и не хотят от них избавляться.
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9 час.
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